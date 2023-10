Schwierige Bergung eines Verletzten am Hohen Göll

Die Bergrettung Hallein und Golling musste am Samstag einen erfahrenen Bergsteiger von der Ostwand des Hohen Gölls retten. Aufgrund des starken Föhnwinds konnte zuerst kein Hubschrauber an den Unfallort gelangen. Die Retter mussten aufsteigen. Ein Großaufgebot an Bergrettern stand im Einsatz.