Jetzt geraten Salzburgs Bergretter an ihre Grenzen

Vier Einsätze an einem Tag zählte die Bergrettung Saalfelden-Maria Alm am Sonntag. Ein negativer Höhepunkt für die Ortsstelle. Immer mehr Menschen drängen auf die Berge. In der Folge explodieren auch die Unfallzahlen. Die Einsatzkräfte sind schön langsam mit ihrer Geduld und Energie am Ende.