Über 13.000 Euro Strafen bei Tuning-Schwerpunkt

In Zusammenarbeit mit der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich führte die Bezirkspolizei Grieskirchen am Samstagabend Schwerpunktkontrollen gegen die Tuning- und Raserszene durch. Insgesamt fuhren 1504 Fahrzeuglenker durch die Geschwindigkeitskontrolle - wovon 276 zu schnell waren, und eine Anzeige ausfassten. Die Spitzenwerte lagen bei 137 km/h in der 70er-Zone und 169 km/h, wo 100 km/h erlaubt waren.