Feuer in abgebranntem Bauernhof flammte wieder auf

Am Freitag war ein Bauernhof in der Mühlviertler Ortschaft Vorderweißenbach beinahe komplett niedergebrannt, rund 200 Mann von 18 Feuerwehren waren bei dem Großbrand im Einsatz. Am Samstagabend entflammte der starke Wind einige Glutnester von neuem: Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis zum frühen Sonntagnachmittag an.