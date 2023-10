Überfall auf Werkstatt: Besitzer war Zufallsopfer

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Mann und eine Frau (34). Sie sollen am späten Freitagvormittag in die Werkstatt in den Innsbrucker Viaduktbögen gestürmt sein und den dort arbeitenden Inhaber zunächst mit einem Baseballschläger attackiert haben. Daraufhin sei es zu einem Kampf gekommen, im Zuge dessen das 27-jährige Opfer noch mit einem Hammer angegriffen und einem Messer bedroht worden sein soll.