Attacke in Geschäft: Taser-Einsatz bei Festnahme

Brutale Szenen spielten sich am Freitagvormittag in einem Geschäft in den Innsbrucker Viaduktbögen ab: Zwei Männer marschierten in den Laden und sollen eine Person mit einem Baseballschläger attackiert und krankenhausreif geschlagen haben. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen fassen. Im Zuge der Festnahme kam auch ein Taser zum Einsatz.