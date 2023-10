Max als trotziger Erbe von „Schwiegervater“ Piquet

Max ist ein „gerader Michl“. Wenn er jemanden nicht mag, zeigt er es. So rangelte er 2018 mit Esteban Ocon nach einem Crash in Brasilien, Red-Bull-Kollege Sergio Perez verweigerte er letzte Saison die Hilfe. Und wenn er etwas nicht mag, sagt er es. Wie etwa, dass er die Wahl zu Hollands Sportler des Jahres lächerlich und unfair findet. Oder, dass er heute schon an einem Samstag Weltmeister werden kann: „Ich sage es immer: Der Sprint nimmt vorweg, was im Grand Prix passiert.“ Ausgerechnet der Sieger von fünf der neun bisherigen Sprints steht diesem Format trotzig gegenüber. Allerdings kann er damit heute das Erbe seines „Schwiegervaters“ antreten.