„Wortlos hat er mir Messer in Bauch gerammt“

Diese seien auch „an allem Schuld, was ihm widerfahren“ sei, versuchte Neher die Gedankenwelt zu erklären. Seit der Messerattacke befindet sich der Betroffene in der Christian-Doppler-Klinik in Behandlung: Laut seinem Verteidiger habe er eine „Krankheitseinsicht bekommen“ und wollte sich bei den Opfern entschuldigen. „Ich arbeite an meiner Genesung“, so der Mann selbst. Die Richterin verkündete: „An der Unterbringung führt kein Weg vorbei.“ Diese Entscheidung nahm er an.