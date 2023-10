Max Verstappen: „Lächerlich und blöd!“

Er wolle seine Leistungen nicht mit anderen Sportlern in anderen Sportarten vergleichen. „Jeder war auf seine Weise und in seiner Sportart großartig“, stellt der Niederländer klar. „Ich denke, als Land sollten wir einfach stolz [auf unsere Sportler] sein, und es spielt keine Rolle, wer der Beste oder der Zweitbeste ist, betont Verstappen. Deswegen würden Wahlen für ihn wie die zum „Sportler des Jahres“, die er übrigens 2021 und 2022 zweimal in Folge in seiner Heimat gewinnen konnte, wenig Sinn ergeben und seien schlichtweg „lächerlich“. Vielmehr sollte es darum gehen, „Talente zu würdigen, die wir im Land haben“.