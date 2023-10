So wird Verstappen am Samstag schon Weltmeister

Der weltmeisterliche Jubel von Max Verstappen könnte erstmals in der Formel-1-Historie nach einem Sprintrennen am Samstag erfolgen. Denn die Chancen stehen nicht schlecht, dass der 26-jährige Niederländer bereits einen Tag vor dem Grand Prix von Katar am Sonntag (19.00 Uhr) seinen Titel-Hattrick fixieren wird. Am Samstag (19.30/jeweils live ORF 1 und Sky) reichen dem Red-Bull-Star drei WM-Punkte, um seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez rechnerisch zu enteilen.