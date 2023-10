Das Freie Training in Katar - ab 15.30 Uhr LIVE

Drei Punkte fehlen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zum vorzeitigen Gewinn seines dritten WM-Titels in Serie. Nach dem Wochenende in Katar wird sich der niederländische Red-Bull-Pilot höchstwahrscheinlich erneut Weltmeister nennen dürfen, entweder schon am Samstag nach dem Sprint (19.30 Uhr) oder am Sonntag nach dem Grand Prix (19 Uhr). Dahinter duellieren sich Mercedes und Ferrari um die Position als zweite Kraft hinter den dominanten Red Bulls.