Verstappen winkt WM-Titel - und dennoch meckert er

„Nicht befriedigend“

„Ich kann in der Quali vom Samstag viel mehr aus dem Wagen kitzeln, wenn ich zuvor die Abstimmung in drei Trainings verfeinern konnte. Nach nur einem Training schon in die GP-Quali zu gehen, so wie hier im Sprintformat, das finde ich als Rennfahrer nicht befriedigend. Zudem wissen die Fans schon nach dem Sprint, was im Grand Prix auf sie zukommt. Denn die Trends sind schon im kurzen Lauf zu sehen. Für mich verringert das die Spannung und Aufregung“, führte der Niederländer weiter aus.