Nobelpreisträger in Wien eingetroffen

Freude an der TU Wien

Die Technische Universität Wien rollte dem in Ungarn geborenen Wissenschaftler einen roten Teppich aus. Große Freude herrschte vor allem bei Prof. Karl Unterrainer, an dessen Institut Krausz einst jene Experimente gelangen, mit denen der Doppelstaatsbürger - er besitzt neben seinem ungarischen auch einen österreichischen Pass - am Dienstag zum Nobelpreisträger wurde. Begleitet von Fernsehkameras und einstigen Kollegen besuchte der Nobelpreisträger nach einem Gespräch im Rektorat sein ehemaliges Labor und berichtete über seine aktuellen Forschungen.