Radfahren mit Mama als ideale Vorbereitung auf WM

Auf den Tag genau vier Wochen ist es her, dass Judoka Elena Dengg bei der U21-Europameisterschaft in Den Haag (Hol) mit Bronze erneut Edelmetall bei einem Großereignis geholt hat. Heute steigt die 19-Jährige wieder auf die Matte, geht es bei der Weltmeisterschaft im portugiesischen Odivelas (in der Metropolregion Lissabons) ein weiteres Mal um Medaillen. Die Knieprobleme, trotz derer sie in den Niederlanden aufgetrumpft hatte, bekam das Top-Talent in den Griff.