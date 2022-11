„Ich wollte schon immer gewinnen“

Ihr großes Ziel sind die Olympischen Spiele. „Schon als kleines Kind habe ich davon geträumt. Es ist immer noch mein Ziel, dorthin zu fahren und eine Medaille zu gewinnen.“ Damit würde die Lungauerin in die Fußstapfen von Ludwig Paischer treten. Der Judoka holte 2008 in Peking Silber und lebt mittlerweile in Japan. Der gebürtige Oberndorfer ist Salzburg bisher letzter Medaillengewinner bei den Sommerspielen. Dass Dengg Paischer nachfolgen könnte, ist natürlich Zukunftsmusik. Die erste Chance gäbe es 2028 in Los Angeles.