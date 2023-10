Letzte Ausfahrt der Zeller Eisbären nach Meran

Mit fünf Siegen – vier zuletzt auswärts – hält der Eisbären-Express als Spitzenreiter der Alps Hockey League das Tempo hoch. „Wir sind mit dem Abschneiden bisher zufrieden“, sagt EKZ-Geschäftsführer Patrick Schwarz. Heute geht es noch nach Meran, steht Schultes, der in Gröden schon glänzte, im Tor. Ehe am Samstag Fassa kommt. „Zwei Siege, wenn es nach der Papierform geht.“ Am Sonntag werden die Schläger getauscht, sind auch Alexander Lahoda und Co. beim ersten offenen Zeller Eisbären Golf-Turnier (Anmeldung bis Samstag, 12) zugunsten der Juniors dabei.