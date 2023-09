Zeller Neuzugang: „Wir können einiges anrichten“

Der im Kader der Blau-Gelben ein Alleinstellungsmerkmal hat. Der Austro-Kanadier kann immerhin eine NHL-Partie vorweisen. Nach Jahren in der Eishockeyliga agiert er nun in der Bergstadt. „Ich will ein Teil von etwas Gutem sein. Zell will in der Liga weiter nach oben. Mit diesem Kader können wir einiges anrichten“, strahlt der 33-Jährige Zuversicht aus.