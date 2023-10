Das Gesundheitswesen bleibt auf der Strecke

Länder wollen keine Kompetenzen abgeben

Es wird künftig einen Zukunftsfonds für Kinderbetreuung, Wohnen und Klimaschutz geben. Er ist mit 1,1 Milliarden Euro dotiert. Landeshauptmann Doskozil ist kein Freund des Zukunftsfonds. „Wenn der Bund dadurch in die Kompetenzen der Länder eingreifen will, werden wir das nicht akzeptieren. Es ist wünschenswert, dass der Fonds in den vertikalen Finanzausgleich übergeführt wird.“ Zufrieden ist Doskozil mit dem Strukturplan Gesundheit. Der Gestaltungsspielraum wird dadurch größer, denn künftig redet die Ärztekammer nicht mehr mit, wo welche Planstelle hinkommt.