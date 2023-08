Krankenkassen: Finanzloch noch größer als erwartet

Am stärksten gestiegen sind Ausgaben für Anstaltspflege

Für ärztliche Hilfe gaben die Krankenversicherungen im Vorjahr rund 5,9 Milliarden Euro aus, ein Plus von 8,5 Prozent im Vergleich zu 2022. Für heuer ist ein weiterer Zuwachs um 6,9 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro prognostiziert. Die Heilmittelausgaben stiegen im Vorjahr um sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, heuer ist ein Zuwachs um 8,2 Prozent auf rund 4,9 Milliarden Euro veranschlagt. Am stärksten gestiegen sind die Ausgaben für Anstaltspflege, und zwar um 10,2 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Heuer sollen es plus 6,7 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro werden.