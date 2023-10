Polit-Debatte rund um Tempolimit 150 entflammt

Was in Tschechien ab dem nächsten Jahr auf neu gebauten oder frisch sanierten Autobahn-Abschnitten Realität ist und in Italien ernsthaft angedacht ist, sollte laut FPÖ-Landesvize Udo Landbauer „auch bei uns in Österreich möglich sein“. Wie „Krone“-Leser gestern bereits wussten, fordert Niederösterreichs FPÖ-Chef Tempo 150 auf der Autobahn. „Ich stelle mich damit klar gegen die grüne Klimareligion, deren Evangelium Tempo 100 ist. Wo es die Verkehrssicherheit erlaubt, ist das nur vernünftig“, schildert Landbauer.