Tempo 150: „Schneller Thema, als man erwartet“

Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) war zu Beginn dieser Woche in Prag beim Weltstraßenkongress. Ab 2024 gilt in Tschechien, auf ausgewählten Autobahnabschnitten Tempo 150. Landbauer ließ sich davon inspirieren und will Niederösterreich zur Pilotregion für Tempo 150 machen. Doch ist das realistisch? „Krone“-Niederösterreich-Journalist Nikolaus Frings erklärt, was es damit auf sich hat.