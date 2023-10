„Als Austria muss man kleinere Brötchen backen“

Befreiungsschlag notwendig, Fan-Geschichten

Für beide Teams wird es in den nächsten Wochen immens wichtig sein, Punkte zu sammeln, idealerweise in Form von Siegen. Rapid ist den Top sechs näher, deshalb sehen Scharner und Baumeister hier leichtere Chancen wieder in die Spur zu finden. Hingegen die Austria könnte aufgrund der prekären Situation noch mehr von einem Sieg profitieren. Abseits des Platzes sorgen Fan-Geschichten für Aufsehen. Ein entwendetes Rapid-Transparent wird seitens der Viola-Anhänger auf „willhaben“ verkauft, die Rapid-Fans halten vor wenigen Wochen den Austria-Bus auf dem Heimweg von Hartberg. „Solange niemanden was passiert, nehme ich es schmunzelnd zur Kenntnis“, so Scharner. Den gesamten ersten Teil sehen Sie im Video!