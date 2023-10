Universität Innsbruck wächst, das Budgetloch auch

Semesterstart an den Tiroler Hochschulen: An der größten Universität des Landes in Innsbruck wird erstmals das neue Quartier mit einem Mega-Hörsaal bevölkert. Die „Krone“ besuchte den beeindruckenden Bau und sprach mit Rektorin Veronika Sexl über Studiengebühren und das Loch im Uni-Budget.