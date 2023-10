Kein Kassen-MRT für Krebspatientin

Lieber zahlen, als warten

Mölzer tue sich schwer, jenen zu sagen, dass die Untersuchung 210 Euro koste. „Wir kämpfen seit Jahren um einen Kassenvertrag. Immerhin gibt es in ganz Floridsdorf nur ein Institut mit einem und das bei 184.000 Einwohnern“, so Mölzer. Aber offensichtlich sieht die ÖGK keinen Bedarf. Obwohl es in ganz Wien nur 14 Diagnosezentren auf Kasse gibt. Alleine Mölzer hat jede Woche bis zu 70 Patienten - die lieber zahlen, als lange zu warten.