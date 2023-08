Alleine in Wien fehlen jetzt schon 116 Hausärzte

Beim Hausarzt mit Kassenvertrag einen Termin zu bekommen ist derzeit fast so wahrscheinlich wie eine Wunderheilung. Wer sich aber darauf nicht verlassen will, der geht ins Krankenhaus oder zum Privatarzt - Ersteres führt zu überlasteten Spitälern, Zweiteres ist nur für wenige leistbar. In Wien fehlt es einfach an niedergelassenen Allgemeinmedizinern - und die Lage ist noch angespannter als bisher angenommen.