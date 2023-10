„Wo bekommen wir nun unsere Medikamente her?“

Sieht man sich auf der Landkarte den Bezirk Floridsdorf an, liegt die Ruthnergasse in der Mitte des Bezirks. In seinem Herzen. Doch in den Wohngrätzeln rund um die Straße haben kürzlich gleich drei Hausärzte mit Kassenvertrag aufgehört und sind in Pension gegangen. Bisher ohne Ersatz. Besonders schwer wiegt der Verlust von Dr. Fatemeh Messner.