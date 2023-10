Salzburg-Juwel fordert Abwehr-Bollwerk heraus

„Das beste Innenverteidiger-Duo, das wir je in Salzburg hatten.“ So betitelte Ex-Bullen-Sportboss Christoph Freund das Abwehr-Paar Oumar Solet und Strahinja Pavlovic. In dieser Saison haben die beiden aber große Konkurrenz bekommen, Talent Samson Baidoo drängt in die Startelf und hat gegen Benfica ein stabiles Champions-League-Debüt gegeben. „Es war auf jeden Fall unglaublich, jedes Kind träumt davon, auf dieser Bühne zu spielen“, erinnert sich der 19-Jährige.