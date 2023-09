Vor CL-Kracher: Salzburger Sorgen um Dauerläufer

Nun zittern die Bullen natürlich um einen Einsatz im Champions-League-Heimspiel gegen Real Sociedad des 22-Jährigen am Dienstag. „Es tut weh, wenn man so einen Spieler möglicherweise für so ein Spiel verliert. Wenn er ausfällt, wäre das eine zähe Geschichte“, so sein Trainer Gerhard Struber nach der Partie.