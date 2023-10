Britische Regierung will Schülern Handys verbieten

Schülerinnen und Schüler in Großbritannien sollen künftig keine Handys mehr in den Unterricht mitnehmen dürfen. Die konservative Regierung kündigte am Montag an, mit dem Verbot Ablenkungen, Störungen und Mobbing verhindern zu wollen. Zuvor hatte bereits Frankreichs Regierung angekündigt, künftig die Handys von mobbenden Schülerinnen und Schülern einziehen zu lassen.