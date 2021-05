Internet-Fehde eskalierte: 17-jähriges Mädchen tot

Gewaltserie in Pariser Vorstädten

In den vergangenen Monaten hatte es rund um Paris immer wieder tödliche Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gegeben. Die jüngste Tat ereignete sich am Freitagnachmittag in einer Hochhaussiedlung in Ivry-sur-Seine - nur wenige Kilometer von Paris entfernt. „Nach den Erkenntnissen, die wir haben, gibt es keine Rivalität oder einen Bandenkrieg in dieser Geschichte“, zitierte die Zeitung „Le Parisien“ eine Ermittlerquelle.