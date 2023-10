Tierschützer mit Preisen ausgezeichnet

Großes Dankeschön an Tierschützer

Die Fachjury mit der Vorsitzenden, „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner legte nach langen Beratungen die Gewinner fest: Auf dem 1. Platz landete das Streunertierheim Katzfatz in Klein-Neusiedl. Kerstin König freute sich über das Preisgeld von 6000 Euro. Platz 2 ergatterte Erich Breiteneder, der seinen Teil des Kleingartenvereins Baden in einen Ökopark für Bienen umfunktionierte und ein Preisgeld von 4000 Euro erhielt. Auf den 3. Platz (2000 Euro) gewählt wurde Mareike Schnabl mit ihrem Verein „Save Cats! Yes we can“.