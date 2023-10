38 Verletzte bei Großbrand in Polizeipräsidium

Brandschutzvorschriften werden oft nicht beachtet

Tödliche Brände sind in Ägypten keine Seltenheit. In dem nordafrikanischen Land werden Brandschutzvorschriften nur selten umgesetzt und Rettungsdienste brauchen oft lange, um an die Brandorte zu gelangen. Bei einem Feuer in einer Kirche in einer belebten Gasse in der Hauptstadt Kairo kamen im August 2022 41 Menschen ums Leben. 2021 starben beim Brand in einer Textilfabrik am Rande Kairos 20 Menschen.