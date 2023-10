Freispruch für Holzners Fan: Wo Stalking beginnt

Am Montag ist ein hartnäckiger Verehrer von Natalie Holzner vor Gericht gestanden - der Steirer hatte der Schlagersängerin mehr als ein Jahr lang Dutzende Nachrichten am Tag geschickt und ihr auch einen GPS-Tracker geschenkt. Trotzdem erfolgte ein Freispruch. Wo Stalking beginnt, woran Sie erkennen, ob Sie gestalkt werden, und was Sie dagegen tun können.