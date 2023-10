Mehrheit für Zuchtverbot von Qualzucht-Rassen

Drei von vier Befragten kennen Qualzucht aus persönlicher Erfahrung

Das Wissen um die Problematik der Qualzüchtung, ist laut der Umfrage weit in der Gesellschaft verbreitet: 77 Prozent gaben an, damit vertraut zu sein, ob aus persönlicher Erfahrung mit einem derartigen Tier oder aus Berichten in Medien oder Kampagnen von Tierschutzorganisationen.