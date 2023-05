„Weiß die Politik nicht, wie sehr wir leiden?“

Nur die Optik zählt

Leider gibt es sie aber auch kurzschnäuzig, nasenlos, glupschäugig, allergiebehaftet, immunschwach, körperlich schwer fehlgebildet, kurzbeinig, schwanzlos - kurz und bündig: krank! Und genau das soll künftig verhindert werden. Denn was tun wir Tieren an? Warum züchten wir so lange an ihnen herum, bis sie an ihrer Optik leiden?