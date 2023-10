Bluttat am Kino-Parkplatz: Suche nach zweitem Mann

Danach soll der BMW „mit hoher Geschwindigkeit in der Dunkelheit verschwunden“ sein. Hasan D. wurde mittlerweile in Ungarn verhaftet, bisher konnte er noch nicht einvernommen werden - demnächst soll seine Auslieferung an Österreich stattfinden. Bis dato unausgeforscht ist der Mann, der am Steuer des BMW - er gehört Hasan D. - gesessen war. Dem Betreffenden droht eine Anklage wegen Beihilfe zum Mord.