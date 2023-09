Mord auf Kino-Parkplatz war blutige Abrechnung

Blutige Abrechnung zwischen Türken in Wiener Neustadt (NÖ): Ein 42-Jähriger erschoss seinen Kontrahenten vor vielen Nachtschwärmern und flüchtete in Richtung Ungarn. Am Tag darauf wurde der Täter von der ungarischen Polizei festgenommen. Er sitzt in Haft. Die Details der Horror-Tat.