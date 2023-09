Mann bei Explosion in Normandie gestorben

Dabei hätten sie einen Sack mit der Munition auf ein Feuer geworfen, berichtete der Sender France bleue. In dem Sack waren 15 bis 20 Kilogramm Sprengstoff. Offenbar habe es sich um „hochexplosive deutsche Produkte“ gehandelt, sagte der Bürgermeister des Orts La Meauffe, Pascal Langlois. Die Explosion war kilometerweit in den Dörfern des Umkreises zu hören. Sie forderte einen Toten und zwei Verletzte - einer der beiden wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.