Bei Anlockversuchen: So reagieren Kinder richtig

Polizei kontrolliert den Schulweg auch in Zivil

Um auf diese Vorfälle zu reagieren, setzt die Tiroler Polizei vor und nach dem Unterricht auf Streifen. „In erster Linie geht es um Unfälle. Diese Fälle werden aber auch generell kontrolliert, mit Streifen und zivilen Beamten, nicht nur nach einem solchen Anlass“, erklärt Polizeisprecher Stefan Eder gegenüber der „Krone“. Um Schüler zu sensibilisieren, gibt es beim Kinderpolizei-Unterricht in Volksschulen und in der Schulverkehrserziehung genaue Anweisungen, wie man sicher in die Schule kommt und im Ernstfall reagieren soll. Das geschehe flächendeckend und kindgerecht in allen Schulen.