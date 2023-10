Ist Bienenweide im Kreisverkehr „Gehirnwäsche“?

Man witzelt gerne über Politiker, die sogar Umkleidekabinen und Kreisverkehre eröffnen. Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) hat das kürzlich noch getoppt, als er per Medienaussendung gar einen „infrastrukturell-ökologischen Erfolg an der Kreisverkehrs-Mittelinsel in Tiefgraben“ feierte, was auch unseren Karikaturisten Milan A. Ilic inspirierte.