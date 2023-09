Missbrauch wurde nicht zweifelsfrei belegt

Ins Schlafzimmer geschlichen

Zum Übergriff auf die Minderjährige soll es in der Wohnung des Mannes gekommen sein. Laut Anklage soll sich der Beschuldigte ins Schlafzimmer des Mädchens geschlichen, es entkleidet und sich dann an ihm sexuell vergangen haben. Nach der Tat soll er sich seelenruhig wieder in sein eigenes Bett gelegt haben. „Ich war zu dem Zeitpunkt in der Küche, um aufzuräumen und hatte nichts davon mitbekommen“, hatte die als Zeugin geladene Mutter des Opfers in der ersten Verhandlung beteuert.