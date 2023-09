Mutmaßlicher Mörder von Rapper Shakur angeklagt

Brutale Auseinandersetzung vor Tod

Am 7. September 1996 sah sich der Musiker mit mehreren Freundinnen und Freunden einen Boxkampf in Las Vegas an. Als sie den Ort verlassen wollten, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit einem Gangmitglied. Shakur ging auf ihn los, Sicherheitskräfte beendeten die gewaltsame Auseinandersetzung. Kurz darauf fielen jedoch Schüsse auf das Auto, in dem sich der Rapper befand. Er erlitt einen Streifschuss am Kopf und erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.