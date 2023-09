Neue Baulandabgabe: Im Oktober wird es ernst!

Ein Schreiben des Gemeindeservices des Landes an Bürgermeister und Amtsleiter stellt klar, dass ab Anfang Oktober die Infoschreiben an die betroffenen Grundbesitzer verschickt werden. Dort müssen mögliche Ausnahmegründe angeführt werden. „Es wird damit gerechnet, dass viele Bürger die Gemeinden als erste Anlaufstellen für Fragestellungen sehen“, heißt es. Am 5. Oktober wird zudem eine einstündige Kurzschulung zur Baulandabgabe für die Kommunen angeboten.