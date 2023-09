Kleiderordnung: Mädchen nicht sexualisieren

Die aktuelle Debatte um die Kleiderordnung für Mädels an Schulen hat etwas mit mir gemacht. Es ist ja grundsätzlich widerlich zu sagen, dass sich Mitschüler und Lehrer wegen Mädchenkörpern nicht konzentrieren könnten. So als wäre es normal, dass wir Mädchen schon in der Schule beginnen zu sexualisieren.