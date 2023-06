Direktorin will Lehrer vor nackter Haut „schützen“

An einer Flachgauer Schule (Salzburg) sorgt eine für Mädchen ausgegebene Bekleidungsvorschrift der Direktion für Wirbel. Die Maßnahme diene dem Schutz der Mädchen, aber „auch der Burschen und unserer Lehrer“, verlautbarte die Schulleiterin in einem Elternbrief. Wer künftig trotzdem bauchfrei oder mit kurzer Hose in die Schule kommt, bekommt ein neutrales T-Shirt in Übergröße verpasst.