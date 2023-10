Christian Muthspiel: „Wien braucht viel mehr Jazz“

Mit dem Orjazztra und dem Doppelalbum gibt es jetzt im Oktober ein paar schöne Livetermine. Was steht in nächster Zeit sonst bei Ihnen an?

Ich habe 2019 aufgehört Instrumente zu spielen und bin mit den Ö1-Signations beschäftigt, ansonsten konzentriere ich mich auf das Kompositorische, die Promotion und die Organisation. Ich will auch nicht mehr so viel arbeiten wie früher. (lacht) Ich nehme mir mittlerweile relevante Zeit, in der ich einfach verschwinde. Entweder bin ich in den steirischen Bergen, den griechischen Bergen oder an der schwedischen Küste. Wenn ich weg bin, bin ich wirklich weg. Das tut mir sehr gut. 2019 hatte ich etwa 50 Jahre Posaune gespielt und beschloss von einem Tag auf den anderen, dass ich nicht mehr möchte. Mir sitzt heute die Zeit nicht mehr im Nacken, das war früher nie der Fall. Ich schmeiße mittlerweile Sachen weg, an denen ich bereits drei Wochen arbeitete. Das geht aber nur, wenn man sich einen Zeithorizont gönnt, der das auch zulässt. Ich lebe wenig aufwendig und schlafe in meinem umgebauten VW-Bus, wenn ich unterwegs bin. Ich kaufe mir die Zeit eher, als dass ich sie besitze. Auf Tour zu sein heißt, von Stadt zu Stadt zu fahren. 40 Konzerte in 42 Tagen durch ganz Europa plus ein Abstecher nach Japan. Ich brauchte deshalb schon immer die Natur und mache überhaupt keine Städtereisen mehr. (lacht)