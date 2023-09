USA bringen breit angelegte Corona-Tests zurück

Spitalszahlen wachsen rasant an

Das Programm war eigentlich seit Mai ausgesetzt. Die Zahl der Covid-Krankenhausaufenthalte ist in den Vereinigten Staaten aber seit Juli deutlich gestiegen. Die wöchentlichen Einweisungen in die Krankenhäuser haben sich gegenüber dem Stand vor zwei Monaten mehr als verdreifacht.