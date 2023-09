Verfahren gegen Westenthaler eingestellt

Die Organisation warf dem ehemaligen Politiker vor, Menschen aus Afghanistan „pauschal und undifferenziert“ als „Machetenmörder“ beschimpft zu haben. Die Aussage war in einer TV-Sendung am 3. Mai 2023 gefallen. Westenthaler verteidigte sich damals, als „parteiunabhängiger Journalist die falsche Zuwanderungspolitik in Österreich und vor allem in Wien kritisiert“ zu haben. Der 55-Jährige ist beim TV-Sender oe24.tv und bei der Tageszeitung Österreich tätig.



