Wasser in Mühlviertler Ort bald wieder trinkbar

Bakterien im Trinkwasser: Escherichia Coli, auch E. Coli genannt, wurden Mitte September in erhöhter Konzentration im Wasser des Trinkwasserbrunnens gefunden, der St. Peter am Wimberg (Oberösterreich) versorgt. Bürgermeister Engelbert Pichler ist optimistisch, dass das Wasser am Wochenende wieder sauber ist.