„Ich habe zu hartnäckig um die Liebe gekämpft“

Fünf Wochen lang hat ein Uni-Professor seine Ex-Lebensgefährtin gestalkt. Er stellte ihr Essen, Blumen und Geschenke vor die Tür, lauerte ihr am Parkplatz auf und beobachtete sie. Erst als die Steirerin eine einstweilige Verfügung erwirkte, wachte der Angeklagte auf. „Sie war seine große Liebe. Er hat unermüdlich und im Nachhinein zu hartnäckig am Kitten der Beziehung gearbeitet“, sagt Verteidigerin Julia Halm. „Mein Mandant ist Theoretiker, er konnte schlecht damit umgehen, dass er keine Antwort darauf bekam, was der Grund für die Trennung gewesen ist.“